Se repitió el plato: Yandel invitó a Kidd Voodoo al Festival de Viña 2026 y cantaron juntos "Me Mareo"

27 feb. 2026 - 02:45 hrs.

Yandel Sinfónico se presentó en el cierre de la quinta noche de Viña 2026, y además de invitar a reguetoneros extranjeros, decidió subir a Kidd Voodoo al escenario de la Quinta Vergara e interpretar "Me Mareo", uno de los hits del chileno.

El cantante puertorriqueño le preguntó al "Monstruo" cuál de los artistas de música urbana era el "más duro" del país y, en primera instancia, el público gritó el nombre de Pablo Chill-E, quien es jurado del festival.

Yandel, al verlo en la primera fila, le dijo: "Mis respetos, papi", y decidió anunciar la sorpresa con el cantante nacional, e inmediatamente la banda sinfónica comenzó a tocar "Me Mareo" mientras Kidd Voodoo salía al escenario de Viña 2026.

Kidd Voodoo de nuevo en la Quinta Vergara con Yandel

Esta es la segunda vez que al chileno sube al escenario este 2026, ya que el grupo de k-pop NMIXX lo invitó a compartir en la Quinta Vergara para cantar un cover de "Ponte Lokita", su colaboración con Katteyes.

En esta jornada, Yandel decidió que cantar juntos "Me Mareo" era la mejor opción para subir a Kidd Voodoo nuevamente, lo que fue un acierto, ya que el "Monstruo" coreó y bailó la exitosa canción del cantante nacional.

