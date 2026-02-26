Actriz y con un show polémico en el pasado: ¿Quién es Piare con Pe y qué se puede esperar de su rutina en Viña 2026?

26 feb. 2026 - 13:50 hrs.

Un importante desafío es el que tendrá Piare con Pe, humorista que se encargará del humor en esta quinta y penúltima jornada del Festival de Viña 2026.

Será la primera vez que la artista se plante frente al público de la Quinta Vergara, con el antecedente de los exitosos pasos de sus antecesores: hasta ahora, todos los números correspondientes al humor han conseguido llevarse los premios.

¿Quién es Piare con Pe?

Es gracias a las redes sociales, principalmente, que la humorista se ha hecho un nombre en el ámbito del humor que la llevó a tener esta oportunidad de hacerse conocida a nivel nacional.

Su nombre real es Piare Muñoz y lleva nueve años en la escena. Es puentealtina, actriz de profesión e hija de carabinero. Un dato que podría ser relevante considerando que en la Quinta abordará lo que ha sido parte de su vida. De acuerdo a lo que ella misma ha declarado, ha hecho un arduo trabajo para lo que será su presentación en el escenario más importante del país.

En un punto de prensa, confesó que llevaba más de dos años buscando esta oportunidad. "Estoy feliz, muy contenta, disfrutando el proceso", apuntó.

"Este escenario, que es tan importante, requiere mucho ensayo y una preparación enfocada en este escenario", sumó.

Sobre los adelantos que pudo dar de cara a su performance, ratifico que en la rutina "hablo de mi papá, cuento cositas de mi mamá y es más vivencial (...) porque claro la comedia de stand up comedy es mi postura, es mi opinión de las cosas que van pasando y hasta el momento he tenido la suerte de que la gente conecta conmigo. Al prinicipio, pasaba mucho que era solo las mujeres y fue ampliando. Hoy día tengo un público mixto, de todas las edades (...) obvio que hay cosas medias picaronas (en la rutina), pero más insinuaciones que cosas directas".

Un polémico show en Las Cabras

Como todos los humoristas, ha tenido momentos buenos y malos. De hecho, hay uno en particular donde se enfrascó en una discusión con el público en Las Cabras.

"Fue muy fuerte y yo tenía otra actitud en la vida en general. Yo estaba partiendo el show y las pifias empezaron rápidamente. Pero yo reconozco que no estaba 100% preparada para ese festival. No tenía la experiencia que hoy siento que tengo. Yo les dije (en ese festival) 'qué se creen que vienen a pifiar', me pegué un George Harris en ese momento y me fui. Me sirvió para aprender muchísimo", explicó.

Todo sobre Festival de Viña