Pablo Chill-E afirma que "suavizó" su show para Viña: "Después de los comediantes, mis letras son nada"

26 feb. 2026 - 15:20 hrs.

Ya estamos en la recta final de lo que ha sido una nueva edición del Festival de Viña del Mar. Esta nueva versión del certamen termina durante este viernes 27 del segundo mes del año.

Los que dirán presente en esa última jornada serán Paulo Londra; Pastor Rocha, en el número del humor, Pablo Chill-E y Milo J.

De cara a su presentación, que será la tercera del día, Pablo Chill-E en la conferencia de prensa dio algunos adelantos de cara a su performance y lanzó una importante reflexión sobre la responsabilidad social que tienen los principales exponentes del género urbano, si se toma en cuenta el contenido de sus letras.

Sobre esto, el chileno subrayó que "yo estoy dando la cara porque yo igual fui uno de los primeros empezó a cantar letras más crudas, con el tiempo obviamente lo he ido madurando para lo mismo; para poder llegar a más personas, a más oyentes y a lugares así como el Festival de Viña".

"Tenemos cierta responsabilidad"

"Yo creo que es un proceso de maduración de cada artista y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y a donde tiene que empezar a cambiar un poco sus letras para poder evolucionar como artista", agregó.

"Por eso yo hice un listado de canciones de puros hits y canciones menos fuertes para mi show para que la gente diga 'ah, está bueno el show, se puede escuchar, se puede digerir", agregó.

En esa línea, continuó diciendo que "ojalá que todos mis compañeros, mis colegas del género urbano puedan evolucionar así mismo, porque igual no somos los padres de la gente, de los menores que nos escuchan. Pero igual tenemos cierta responsabilidad porque la juventud ve a uno y lo mira como ejemplo".

En todo caso, el artista aseguró que algunas de sus canciones más emblemáticas estarán en su repertorio, a pesar de que estas pudieron haber estado en tela de juicio por su contenido.

"Yo igual vengo con mis canciones de cuando no pensaba tanto en las letras, pero sí lo suavizamos harto. Pero después de los comediantes que he escuchado, creo que mis letras son nada", sentenció.

