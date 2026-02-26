¿Te perdiste la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026? Revívela completa en Mega GO

26 feb. 2026 - 01:31 hrs.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 fue también una noche histórica para el humor chileno. Asskha Sumathra, la ganadora de Coliseo y figura consagrada del transformismo nacional, se convirtió en la primera transformista en hacer reír al "Monstruo" desde el escenario de la Quinta Vergara, y lo hizo de una manera que nadie olvidará fácilmente.

Con una rutina llena de carisma, picardía y momentos estelares que incluyeron bromas a Sammis Reyes, Emilia Dides, Juan Manuel Astorga y Matteo Bocelli, Asskha se ganó el cariño y el respeto de un anfiteatro entregado desde el primer minuto. El "Monstruo" la premió con las Gaviotas de Plata y Oro, reconocimientos que la transformista recibió con emoción.

Si te la perdiste o quieres volver a vivirla, puedes ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 a través de Mega GO, la plataforma de streaming gratuita de Mega donde están disponibles todos los shows y rutinas del festival.

Solo necesitas ingresar a Mega GO, crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una, y disfrutar del show cuando quieras y desde donde estés, ya sea en tu computador, celular o televisor inteligente.

