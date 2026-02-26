¿Te perdiste la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026? Revívela completa en Mega GO

Logo Mega

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 fue también una noche histórica para el humor chileno. Asskha Sumathra, la ganadora de Coliseo y figura consagrada del transformismo nacional, se convirtió en la primera transformista en hacer reír al "Monstruo" desde el escenario de la Quinta Vergara, y lo hizo de una manera que nadie olvidará fácilmente.

Con una rutina llena de carisma, picardía y momentos estelares que incluyeron bromas a Sammis Reyes, Emilia Dides, Juan Manuel Astorga y Matteo Bocelli, Asskha se ganó el cariño y el respeto de un anfiteatro entregado desde el primer minuto. El "Monstruo" la premió con las Gaviotas de Plata y Oro, reconocimientos que la transformista recibió con emoción.

Si te la perdiste o quieres volver a vivirla, puedes ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 a través de Mega GO, la plataforma de streaming gratuita de Mega donde están disponibles todos los shows y rutinas del festival.

Solo necesitas ingresar a Mega GO, crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una, y disfrutar del show cuando quieras y desde donde estés, ya sea en tu computador, celular o televisor inteligente.

