"Pero no ganó...": El divertido momento en que Asskha Sumatra interactuó con Emilia Dides en Viña 2026

26 feb. 2026 - 00:43 hrs.

Asskha Sumathra fue la humorista de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026. En su primera vez en la Quinta Vergara, hizo reír a carcajadas al "Monstruo" e incluso tuvo tiempo para interactuar con los famosos.

En una parte de su rutina, habló de Emilia Dides, quien se convirtió en madre hace unas semanas. La modelo, exmiss Chile, se encontraba junto a Sammis Reyes entre el público y no pudo ocultar su reacción.

"¿Se dieron cuenta que Emilia Dides tuvo la guagua dos semanas atrás y ya es más flaca que antes? ¿Dónde se ponen los fetos estas mujeres?", manifestó.

A partir de allí, entonó junto al público el clásico "Emilia Dides, Chileeee" y remató diciendo: "Pero no ganó... (el concurso de Miss Universo)", lo que desató una carcajada en la gente y en la propia modelo.

