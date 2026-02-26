"Los transformistas tenemos un espacio importante": Así fue la reacción de Asskha Sumathra tras triunfar en Viña 2026

26 feb. 2026 - 01:24 hrs.

Asskha Sumathra fue la encargada de hacer reír en la cuarta noche de Viña 2026, y lo logró con creces: el "Monstruo" la premió con las Gaviotas de Plata y Oro y una ovación que se escuchó en toda la Quinta Vergara.

Con una rutina digna de la "reina del café concert", la ganadora de Coliseo hizo parte del show a Sammis Reyes, Emilia Dides, Juan Manuel Astorga y Matteo Bocelli, quienes rieron junto a un público que estalló en carcajadas en más de una ocasión.

Al bajar del escenario, Asskha dedicó unas palabras sobre lo que significó conquistar el espacio de humor en Viña 2026, siendo la primera transformista en arrancarle risas al "Monstruo", y compartió una reflexión sobre su rutina y el cálido recibimiento que tuvo en esta cuarta noche del festival.

"Los transformistas tenemos un espacio importante"

En el backstage, la periodista de Mega, Florencia Vial, le preguntó qué le parecía la diversidad que llevó hasta la Quinta Vergara, y Asskha respondió con sinceridad: "Lo encuentro maravilloso. Ya basta de segregar y limitar; los transformistas tenemos un espacio importante y hoy todos se dieron cuenta de que somos todo y más".

La transformista posó feliz junto a sus Gaviotas de Plata y Oro, y no escatimó en agradecimiento hacia el público que la premió con ambos reconocimientos. "Absolutamente feliz, qué lindo reconocimiento. Quería llevarme las dos, porque quería poner una en cada velador", bromeó.

