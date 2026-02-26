Sin tatuajes y pelo largo: El impactante antes y después del vocalista de Ke Personajes

26 feb. 2026 - 02:01 hrs.

Ke Personajes fue el encargado de dar el cierre a la cuarta noche del Festival de Viña 2026. El grupo argentino de cumbia se encargó de hacer bailar al "Monstruo" tras la presentación de Asskha Sumathra, pasadas las 01:30 de la madrugada.

El vocalista, Emanuel Noir, al igual que el resto de la agrupación, ya ha tenido pasos por nuestro país. De hecho, es tal la identificación con Chile, que el cantante ha manifestado ser seguidor de la "U", el equipo de fútbol.

Una voz envidiable y llamativos tatuajes

Noir cuenta con un talento innegable: la voz que tiene es reconocida en el género de la cumbia y su show en la Quinta Vergara viene a consolidar una carrera que va en ascenso.

Pero no solo llama la atención su talento musical, sino también su aspecto físico. Los tatuajes del cantante son un sello para él y muchos de ellos tienen significado.

Incluso, uno de ellos fue comentado por José Antonio Neme en "Only Viña" esta semana. Se trata de su perro Tyson, que aparece en una de sus pantorrillas. Este tatuaje se suma a a los que hay por prácticamente todo su cuerpo.

Emanuel Noir en Viña 2026 / Aton

El pasado de Emanuel Noir

Pero Noir no siempre tuvo tatuajes. El físico del artista ha mutado con el paso del tiempo y en su juventud lucía una larga melena y sin símbolos en su cuerpo.

Una imagen lo muestra con su pelo ondulado y su torso sin ningún tatuaje, algo que muchos pensarían que es una imagen hecha con Inteligencia Artificial, pero no, es real.

Emanuel Noir / Imagen de archivo

Al día de hoy, Noir posee una especie de "lienzo" en su cuerpo. Tiene tatuajes en su cuello, hombros, brazos, piernas y también en su cabeza, los que se notan a simple vista ahora que es calvo.

