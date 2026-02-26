Asskha Sumathra celebra su exitoso paso por Viña 2026: "Un transformista puede llegar a un escenario maravilloso"

26 feb. 2026 - 02:35 hrs.

Asskha Sumathra fue un éxito total en el Festival de Viña del Mar. La comediante -ganadora de Coliseo- se llevó todos los aplausos y su rutina terminó con la entrega de las Gaviotas de Plata y Oro.

Tras estar alrededor de 50 minutos de pie sobre el escenario de la Quinta Vergara, conversó en la conferencia de prensa y celebró su espectáculo, el que estuvo marcado por comentarios a Emilia Dides y también parte del jurado del certamen, con los que tuvo complicidad en todo momento.

La alegría de Asskha Sumathra tras su éxito en Viña 2026

Sumathra dijo primero que quedó conforme con su paso por el Festival, indicando que "lo pasé espectacular. Estoy nerviosa ahora, después de todo, pero feliz de que todos hayan disfrutado y que sientan y vean que un transformista puede llegar a un escenario maravilloso".

"Agradezco a Mega, Bizarro y la alcaldía de poder dejar que uno fluya. Las personas que conocen mi trabajo saben que la intro es lo más importante y hacer libretos con improvisación, cuando ves que el público lo disfruta, es porque la pega está bien hecha", manifestó.

"Soy feliz de ser la primera (transformista). Abrir esta ventana para que existan más transformistas haciendo shows y que todas podamos hacer humor es espectacular", sostuvo.

Sobre el cierre luego de obtener las dos Gaviotas del certamen, recalcó que "tenemos que entender que todos los artistas tienen un tiempo y el tiempo está destinado, y como artista uno tiene que respetar al que viene".

