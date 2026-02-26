Con una canción de Snoop Dogg: Así fue la entrada de Ke Personajes en el Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 02:44 hrs.

Para la cuarta noche de Viña 2026, el grupo Ke Personajes es el encargado de hacer bailar a toda la Quinta Vergara con clásicos de la cumbia argentina y cerrar con broche de oro.

El comienzo de su presentación fue muy llamativo, ya que en vez de iniciar directamente con una de sus canciones, quisieron partir brevemente tocando en piano una canción de Dr. Dre y Snoop Dogg, lo que provocó el grito del "Monstruo".

El grupo argentino llega a Viña 2026 con una amplia trayectoria musical: tienen más de mil millones de reproducciones en YouTube y casi tres mil millones de escuchas en Spotify entre sus canciones más populares.

Así fue el inicio de Ke Personajes en Viña 2026

Tocando las melodías de la canción "Still D.R.E.", la banda de Ke Personajes inició el show de música cumbiera en la Quinta Vergara, y continuaron añadiendo otros instrumentos para convertirla en una versión cumbia. El público, al escucharla, inmediatamente comenzó a bailar.

A los instantes, Emanuel Noir, el vocalista de la banda argentina, salió al escenario y el ritmo cambió completamente: abrieron con "Adiós amor" y el público siguió en el "modo fiesta" para gozar de las canciones bailando y cantando.

