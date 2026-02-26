Gendarmes descubren túnel en patio de cárcel de Talca: Cuatro reos involucrados fueron llevados a otros recintos penitenciarios

26 feb. 2026 - 03:16 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este miércoles 25 de febrero, personal de la Dirección Regional de Gendarmería informó que se produjo el hallazgo de la construcción de un túnel en la cárcel de Talca.

Funcionarios de Gendarmería fueron los que encontraron el túnel, que estaba ubicado en uno de los patios del recinto penal y que estaba en plena construcción.

El hallazgo se produjo en uno de los módulos y los reos que estaban excavando lo cubrieron con tierra y ropa para evitar que los gendarmes lo descubrieran.

"Junto con el hallazgo, funcionarios lograron identificar a cuatro privados de libertad como los responsables, quienes, de acuerdo al protocolo establecido, fueron separados del resto de la población penal, siendo trasladados a otros recintos penales", precisaron en un comunicado.

Desde Gendarmería agregaron que, "se realizó un operativo extraordinario de registro y allanamiento por parte de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep), con el fin de retirar elementos prohibidos por la administración penitenciaria, en las dependencias habitadas por los internos involucrados".

El hallazgo de este túnel ocurre el mismo día en que un hombre que estaba en su audiencia de formalización en Colina y huyó del lugar, y también el mismo día en que se confirmó que dos reos se fugaron de la expenitenciaría de Santiago utilizando uniformes de gendarmes.

