Detienen a funcionario de Gendarmería que ingresó drogas a la cárcel de Calama

22 feb. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Gendarmería fue detenido luego que se le sorprendiera portando drogas al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama, en la región de Antofagasta.

Su arresto se produjo el sábado, mientras se aplicaban los protocolos de seguridad establecidos para prevenir el ingreso de elementos prohibidos por la administración penitenciaria.

Funcionario de Gendarmería fue detenido por la PDI

A través de un comunicado, desde la institución señalaron que el hecho fue denunciado al Ministerio Público, que instruyó las primeras diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería.

"En horas de la tarde de ayer, el gendarme fue detenido por la Policía de Investigaciones

de Chile (PDI), y pasará a control de detención durante la jornada de hoy (domingo) por infracción a la Ley 20.000", indicaron.

Finalmente, Gendarmería recalcó que la "institución mantiene una postura firme y decidida para identificar cualquier conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes y separar de sus filas a aquellos funcionarios que se aparten de la doctrina institucional".

"De esta manera, Gendarmería de Chile refuerza su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen siempre conforme a la ley y los valores éticos que rigen su labor", añadieron.