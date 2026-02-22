Logo Mega

Por hasta 6 horas: Enel anuncia cortes de luz para este domingo en 3 comunas de la RM

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en 3 comunas de la Región Metropolitana para este domingo 22 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 6 horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, donde se precisan las zonas afectadas y los horarios en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz? 

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

