Explosión de camión de gas en Renca: Subsecretaría de Redes Asistenciales confirma dos nuevas víctimas fatales

21 feb. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó dos nuevas víctimas fatales debido a la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado jueves en la comuna de Renca, al norte de la ciudad de Santiago. Con esto, ya son seis las personas que han perdido la vida en esta tragedia.

Subsecretaría confirma dos nuevas víctimas fatales

"Lamentablemente debemos comunicar que dos de las personas internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron esta mañana, debido a la gravedad de sus quemaduras y pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud. Ambas pacientes de sexo femenino", informó la entidad en un comunicado.

"Como Ministerio de Salud, y junto a la Mutual de Seguridad, expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos y cercanos de ambas víctimas. En este momento de profundo dolor, nuestro pensamiento está con ellos", añadió la repartición pública.

15 pacientes se mantienen hospitalizados

La subsecretaría también informó respecto al estado de los 15 pacientes que siguen hospitalizados, señalando que "su condición se mantiene sin variaciones respecto de lo informado en la jornada de ayer" y que "14 de ellos se encuentran con riesgo vital".

Estos 15 pacientes se encuentran internados en los siguientes recintos públicos y privados:

5 pacientes en Mutual de Seguridad.

4 pacientes en el Hospital del Trabajador (ACHS).

3 pacientes en la Clínica Indisa.

2 pacientes en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (exPosta Central).

1 paciente en el Hospital Félix Bulnes.

Por último, se indicó que "no se han recibido nuevos pacientes por consulta ambulatoria relacionados con la emergencia".

Todo sobre Accidente