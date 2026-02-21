Retorno a clases: Mineduc reitera medidas sobre útiles y uniformes escolares

21 feb. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación y el Sernac entregaron recomendaciones y recordaron la normativa vigente respecto a útiles, textos y uniformes escolares y parvularios, en el marco del inicio del año académico 2026.

Las autoridades subrayaron que el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes no puede verse afectado por la falta de materiales y que ningún establecimiento puede exigir artículos de aseo u oficina en las listas de útiles, ni imponer marcas específicas de productos, salvo en casos excepcionales debidamente acreditados.

Al respecto, el ministro Nicolás Cataldo explicó que “los establecimientos solo pueden hacer recomendaciones genéricas, salvo algunos casos excepcionales que están vinculados a razones de salud o alguna cosa muy específica desde el punto de vista pedagógico, que permita al sostenedor hacer solicitudes más directas”.

Respecto al uniforme escolar, se enfatizó que su obligatoriedad debe ser acordada por la comunidad educativa, con participación de madres, padres, apoderadas y apoderados, profesoras y profesores, y estudiantes. El Decreto N°215 de 2009 establece que el uniforme debe ser económico y nunca transformarse en un mecanismo de discriminación o sanción desmedida.

Por otra parte, se reiteró que quienes reciben los textos que entrega el Mineduc de manera gratuita son los establecimientos públicos y particulares subvencionados que se adscribieron al programa de entrega de textos escolares.

Además, es obligación de las escuelas distribuir oportuna e íntegramente la totalidad de los textos escolares a los estudiantes, ya que son de su propiedad. La adquisición de textos complementarios, en tanto, se debe definir en consulta con la comunidad y también con un precio que pueda ser costeado por apoderadas y apoderados.

Asimismo, se recordó que ya está funcionando el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares, una herramienta creada por el Sernac, gratuita, que reúne más de 150 mil precios correspondientes a 60 empresas, entre librerías y supermercados, con presencia en más de 1.600 locales a lo largo del país. La plataforma se actualiza semanalmente, cada lunes y hasta la segunda semana de marzo, facilitando decisiones informadas y transparentes en un momento clave para las familias.

Todo sobre Escolares