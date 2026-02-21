Hombre muere baleado al interior de su auto en Pudahuel: Conflicto se originó tras el término de un partido de fútbol

21 feb. 2026 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró la noche del viernes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, lugar en el que un hombre murió a causa de impactos balísticos.

Según informaron la PDI y la Fiscalía, el suceso ocurrió después de que finalizara un partido de fútbol, momento en que se habría producido un altercado entre distintas personas, derivando en disparos.

¿Qué informaron las autoridades?

El comisario Mauricio Martínez, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana, informó que "se constató el fallecimiento de una persona de sexo masculino de 22 años, de nacionalidad chilena".

"Al examen médico externo que se le hizo al cadáver, este presentaba una lesión a nivel facial sin salida de proyectil", detalló la autoridad de la PDI.

Producto del ataque, el comisario Martínez relató que la víctima "habría perdido la vida al instante" y que "en nuestros registros, no mantiene antecedentes policiales. No era del sector".

Por su parte, el fiscal ECOH Daniel Schachermayer indicó que "con posterioridad a un partido que se llevó a cabo en una multicancha de Pudahuel, hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos, uno de los cuales impactó a una persona de sexo masculino que se encontraba adentro de un vehículo".

Aún se desconoce el paradero y la identidad de la persona que ejecutó los impactos de bala.

Todo sobre Policial