Temblor se percibe en la zona centro-sur del país: Esta fue la magnitud del sismo

21 feb. 2026 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, a las 04:47 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 18 km al este de Linares, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 103 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor