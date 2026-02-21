¡Impactaron a todos!: Estos son los looks más atrevidos que usaron los famosos en la Gala de Viña 2026
Fueron más de 100 famosos los que recorrieron la Gala del Festival de Viña y dieron que hablar con sus looks, pero algunos se robaron todas las miradas y se centraron en ellos por sus atrevidos vestuarios.
Pamela Díaz, Pablo Chile y Kel Calderón son parte de las celebridades que pasaron por la alfombra roja y que impactaron por sus particulares diseños.
Para esta versión, los famosos se la jugaron con los vestidos y trajes que usaron y acá te contamos cuáles fueron los looks más atrevidos de la noche.Ir a la siguiente nota
Los 10 looks más atrevidos de la Gala de Viña 2026
A continuación, te mostramos los 10 looks más atrevidos de los famosos que marcaron su paso por la Gala de Viña 2026:
Pamela Díaz
Kel Calderón
Inna Moll
Francisca Merino
Daniela Ramírez
Francisco Puelles
Vesta Lugg
Ignacia Michelson
Soulfia
Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
Leer más de
Notas relacionadas
- "El mejor regalo con el hombre de mi vida": Emilia Dides habla sobre ser madre junto a Sammis Reyes
- Faloon Larraguibel desfiló con Raimundo Cerda en la Gala de Viña: "No puedo tener mejor hombre a mi lado"
- "Creo que dice algo vestirse así": El comentado atuendo de Daniela Ramírez en la Gala de Viña 2026