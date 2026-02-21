¡Impactaron a todos!: Estos son los looks más atrevidos que usaron los famosos en la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 01:50 hrs.

Fueron más de 100 famosos los que recorrieron la Gala del Festival de Viña y dieron que hablar con sus looks, pero algunos se robaron todas las miradas y se centraron en ellos por sus atrevidos vestuarios.

Pamela Díaz, Pablo Chile y Kel Calderón son parte de las celebridades que pasaron por la alfombra roja y que impactaron por sus particulares diseños.

Para esta versión, los famosos se la jugaron con los vestidos y trajes que usaron y acá te contamos cuáles fueron los looks más atrevidos de la noche.

Los 10 looks más atrevidos de la Gala de Viña 2026

A continuación, te mostramos los 10 looks más atrevidos de los famosos que marcaron su paso por la Gala de Viña 2026:

Pamela Díaz

ATON

Kel Calderón

ATON

Inna Moll

ATON

Francisca Merino

ATON

Daniela Ramírez

ATON

Francisco Puelles

ATON

Vesta Lugg

ATON

Ignacia Michelson

ATON

Soulfia

ATON

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda