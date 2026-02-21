Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Tres fallecidos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra "narco embarcación" en el Pacífico

¿Qué pasó? 

Este viernes, el Ejército de Estados Unidos informó que se realizó un nuevo ataque contra una embarcación que, supuestamente, transportaba drogas en medio del océano Pacífico. La operación estadounidense dejó un saldo de tres hombres fallecidos.

¿Qué se sabe del ataque? 

A través de X, el Comando Sur de los Estados Unidos detalló que "el 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas". 

Lo más visto de Mundo

Luego, detallaron que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico". 

Ir a la siguiente nota

"Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", concluyeron. 

Todo sobre Estados Unidos

Leer más de

Notas relacionadas