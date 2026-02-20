Trump anuncia nuevo arancel general del 10% tras revés de la Corte Suprema de EEUU

20 feb. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump, anunció este viernes un nuevo arancel general del 10%, tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se declaró que el mandatario no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

"Profundamente decepcionado"

Trump se declaró "profundamente decepcionado" por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a "intereses extranjeros".

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania indicó que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares.

Ese aspecto "no fue abordado por la Corte", lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar "años".

Trump no reconoció ningún error

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un "desbarajuste".

Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles. El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos "políticamente correctos", aseveró.

Todo sobre Donald Trump