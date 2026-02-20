"Imputación falsa" e "injusta": Canciller confirma nota de protesta a EEUU tras revocar visas de funcionarios de Gobierno

20 feb. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller Alberto Van Klaveren confirmó este viernes que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric envió una nota de protesta a Estados Unidos, luego que la administración de Donald Trump decidiera revocar las visas de tres funcionarios de La Moneda, entre ellos el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz.

De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, la nota de protesta fue notificada a la Casa Blanca tras una reunión con el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd. Van Klaveren aseguró que el Ejecutivo no fue comunicado sobre la medida previo a que se hiciera público.

"Imputación absolutamente falsa"

En una conferencia de prensa desde La Moneda, el ministro dijo que el motivo de la reunión con el embajador fue para que "nos explicara los fundamentos de esta decisión y para poder expresarle personalmente nuestra molestia y sorpresa frente a esta medida que afecta a un destacado ministro de Estado".

"Quiero reiterar que el Gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa", aseguró el secretario de Estado.

El canciller afirmó que ninguna acción de nuestro país "podría poner en riesgo la seguridad regional, obviamente tampoco la seguridad nacional de Chile y tampoco la seguridad nacional de Estados Unidos".

Por ello, manifestó que la medida adoptada por el país norteamericano "no es aceptable y realmente es inexplicable".

Entregan nota de protesta a embajador de EEUU en Chile

Durante su declaración, Van Klaveren dijo que le solicitaron información al embajador de Estados Unidos respecto de las personas afectadas por esta medida, sin embargo, el diplomático explicó que, por razones legales, no estaba en condiciones de entregar detalles.

Según el ministro, Judd remarcó que "las personas afectadas, que son tres, nada más, serían notificadas directamente, ya sea en caso de que posean una visa, o también en el caso de aquellos que en su momento podrían solicitar una visa de carácter oficial".

El secretario de Estado, en nombre del Gobierno, reiteró su condena "a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país. Y por esa razón también procedimos a entregar una nota de protesta a frente a Estados Unidos al embajador Judd en la reunión".

¿A qué se debe la medida que adoptó Estados Unidos?

La autoridad explicó que, de acuerdo a lo señalado por el embajador Judd, la medida de Estados Unidos responde a una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en China.

"El Gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría representar una amenaza a su seguridad. Nosotros estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación", comentó el canciller.

Eso sí, aclaró que el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es uno en el que participa "una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google y también participa el Estado de Chile a través de Desarrollo País".

"Nos parece que esta es una medida sumamente injusta, que afecta a un servidor público ejemplar, a un ministro que ha tenido un compromiso indiscutible con el mejoramiento del transporte y de las telecomunicaciones.

"Visa Waiver no está en riesgo"

En la instancia, el ministro fue consultado si la decisión de Donald Trump puede poner en riesgo la Visa Waiver.

"Ese programa nosotros lo valoramos mucho. Y me quedo con las palabras del propio embajador Judd, quien ha señalado que es un programa que se desarrolla normalmente. No lo dijo hoy, pero lo ha dicho en días anteriores y que en realidad no está en riesgo", declaró.