Presidente Boric y cancelación de visas a funcionarios del Gobierno en EEUU: "No tiene ninguna justificación"

20 feb. 2026 - 14:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric se refirió durante la tarde de este viernes a la cancelación de las visas de entrada a Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno de Chile, asegurando que se trata de una medida sin justificación.

En un comunicado firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, la administración de Donald Trump señaló que los tres funcionarios, quienes no han sido identificados todavía, "dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Según se maneja hasta el momento, la medida tendría un trasfondo geopolítico. ¿La razón? El proyecto para construir un cable submarino entre Chile y China, iniciativa que es mirada con suspicacia desde Washington.

¿Qué dijo el Presidente Boric por la cancelación de visas?

Desde Rapa Nui, donde se encuentra de visita oficial, Boric sostuvo que "como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro Gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país".

"Chile es y será autónomo en las decisiones que tome, y nuestro canciller Alberto Van Klaveren ha citado al embajador de Estados Unidos a la Cancillería para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación", agregó.

El Mandatario señaló que "espero que todos como país nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena, y pueden tener certeza que nuestro Gobierno, y no me cabe ninguna duda que el futuro también, siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de otro país".

"No aceptamos imposiciones de ningun otro respecto de las decisiones soberanas que se toman en Chile. Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y el derecho internacional. Yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningun tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como se afirma en el comunicado (de EEUU)", zanjó.

Gobierno emitió comunicado por polémica medida de EEUU

Noticia en desarrollo...