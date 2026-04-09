Trump amenaza con nueva ofensiva si falla el acuerdo con Irán: "Comenzará el tiroteo más grande que nadie haya visto jamás"

09 abr. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Donald Trump anunció la noche del miércoles que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas cerca de Irán continuarán en el área hasta alcanzar un "acuerdo real", y advirtió que si fracasa la tregua, se vendrá una ofensiva mucho más fuerte.

Advirtió una ofensiva "más grande y fuerte que nunca"

El ejército de Estados Unidos "permanecerá en su posición en y cerca de Irán hasta el momento en que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Esto incluye a "todos los buques, aeronaves y efectivos militares, con munición adicional, armamento y cualquier otro elemento apropiado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado".

Los dos países acordaron el martes un alto al fuego de dos semanas, que, desde el comienzo, se ha dejado entrever frágil.

Aunque aseguró que era "altamente improbable" que el acuerdo fracase, Trump amenazó que "si por alguna razón no se cumple, entonces comenzará el tiroteo más grande, mejor y con más fuerza que nadie haya visto jamás".

"Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la falsa retórica en contrario, no habrá armas nucleares y el Estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro", agregó en la red social.

"Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡Estados Unidos ha vuelto!", concluyó.

Acuerdo con Irán

Irán acordó reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el cese del fuego de dos semanas. Sin embargo, dijo que mantendría "su dominio" sobre la ruta donde normalmente pasa la quinta parte del petróleo del mundo.

En un comunicado publicado por la prensa estatal iraní, la república islámica también insistió en que Washington ayudó a que Teherán mantuviera su programa de enriquecimiento de uranio.

Pero, previo a las negociaciones de paz que iniciarán el viernes en Pakistán -país mediador de la tregua-, Trump sostuvo que Irán "no tendrá armas nucleares".

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