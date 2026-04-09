"El tipo se acerca y lo agarra de la muñeca": El dramático relato de mamá que frustró sustracción de su hijo en Lo Espejo

09 abr. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado el caso de una madre que logró frustrar la sustracción de su hijo de siete años por parte de un hombre adulto, hecho ocurrido la tarde del miércoles en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

Según la denuncia, a eso de las 19:00 horas el menor, mientras jugaba a la pelota con sus amigos afuera de su casa en la población José María Caro, fue tomado a la fuerza por un ciudadano haitiano con la intención de llevárselo hasta su domicilio.

Sin embargo, tras ser alertada por los otros niños, la madre salió en ayuda de su hijo y se enfrascó en una pelea con el adulto. La mujer logró arrebatarle al menor, instante que el individuo aprovechó para escapar hasta su vivienda.

"Este tipo se acerca y le agarra la muñeca"

"Él estaba jugando a la pelota con varios niños afuera de mi domicilio, y este tipo se acerca y lo agarra de la muñeca. Mi hijo me dice que le mostró unos juguetes, que eran como ratones", relató la madre del menor a Meganoticias.

"Se mete un niño y me dice 'tía, se están llevando a su hijo'", continuó la mujer. "Cuando salí, él ya iba a mitad de camino con mi hijo. Yo lo alcancé a agarrar del gorro y le dije, '¿para dónde te llevas a mi hijo?'. Y él me decía 'no me lo llevo, no me lo llevo', y él seguía avanzando", agregó.

La mujer señaló que durante el forcejeo "logré tirar a mi hijo al suelo y ahí nos metimos adentro de la casa, porque quedé en shock".

"Se escondió en la casa de la esquina"

La madre del menor dijo que, luego de regresar a su domicilio, los demás niños le advirtieron que el hombre "se había metido en la casa de la esquina, que ahí él se escondió".

La mujer aseguró jamás haberlo visto antes, pero que, según se enteró, él junto a otra persona arriendan el inmueble en donde viven.

"Cuando yo vi que él ya no salía, había una patrulla de Carabineros en moto y ahí fui para que pudieran abrir el domicilio y sacarlo", añadió.

Hombre fue detenido

El teniente Francisco Cantarero, de la Prefectura Santiago Rinconada, informó que personal de Carabineros logró la detención del ciudadano haitiano, de 38 años y con situación migratoria regular.

Respecto al delito, una mujer denunció que "este sujeto habría intentado sustraer a su hijo de 7 años mientras se encontraba jugando al exterior de su domicilio".

"Al momento que la mamá se da cuenta de que el sujeto estaba intentando sustraer al menor, frustró el ilícito y él se dio a la fuga al interior de un domicilio. Se da cuenta a Carabineros, que, con autorización del propietario del inmueble, logró su detención", agregó el capitán.

Finalmente, comentó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, "que instruyó que el sujeto sea puesto a disposición de los tribunales de justicia y la dirigencia investigativa a cargo del personal del Departamento OS9".