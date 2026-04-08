Fiscalía inicia investigación por ataque a ministra Lincolao y ordena diligencias a la PDI

08 abr. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación de oficio por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el campus Valdivia de la Universidad Austral. También ordenó diligencias a la PDI.

"Se han instruido diligencias en carácter de urgente e inmediatas a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, sede Valdivia, para el esclarecimiento de estos hechos e identificar a él o los responsables del mismo", informó el vocero de la fiscalía, Eric Aguayo.

El ataque se produjo esta tarde, cuando un grupo de estudiantes increpó a Lincolao tras participar en la inauguración del año académico de la casa de estudios. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la secretaria de Estado recibe insultos y es rociada con agua mientras se retiraba del recinto.

¿Qué dijo el Gobierno?

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció la presentación de una querella. "Esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día", señaló en el Congreso.

"Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia", añadió.

Agregó que "por ahora nosotros vamos a imputar el delito de atentado en contra de la autoridad, que está en el Código Penal vigente, con una pena de prisión menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables".

¿Qué dijo la universidad?

Por medio de una publicación en Instagram, la UACh emitió un comunicado afirmando que "condena categóricamente las agresiones sufridas por la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro año académico y en un encuentro con investigadores e investigadoras".

Dicho lo anterior, afirmó que la entidad "inicará una investigación de los hechos de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos, con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes".

"Hemos manifestado a la ministra de Estado este compromiso, así como la decisión de enfrentar esta situación, que no corresponde al espíritu de la vida universitaria", añadió.

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