"Este gobierno no se va a amedrentar": Ministro Alvarado condena agresión a ministra Lincolao en Universidad Austral

08 abr. 2026 - 18:55 hrs.

El gobierno condenó con dureza la agresión sufrida este miércoles por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y por la delegada presidencial Vicky Carrasco, durante su visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, donde participaban en la inauguración del año académico 2026.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a entregar una declaración pública en La Moneda en la que fue enfático: "El gobierno de Chile condena en los términos más enérgicos los actos de violencia de esta jornada. Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario que debe ser por definición un espacio de aprendizaje, debate y convivencia".

Alvarado fue directo al advertir que el Ejecutivo no cederá ante este tipo de hechos: "Este gobierno no se va a amedrentar. Quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas válidas para callar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades están total y profundamente equivocados. Seguiremos presentes, seguiremos trabajando y llegaremos a cada rincón del país a cumplir con nuestro mandato ciudadano".

Querella criminal y llamado a la universidad

El ministro anunció que el gobierno presentará una querella criminal por atentado contra la autoridad, patrocinada por el Ministerio de Seguridad Pública. Además, hizo un llamado expreso a las autoridades de la Universidad Austral a colaborar con las investigaciones y a identificar a los responsables. "La impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo", sostuvo.

Alvarado también emplazó a la clase política en su conjunto a pronunciarse: "Esperamos que todos los actores políticos, de manera transversal, entiendan la gravedad de estos hechos y los condenen como corresponde".

Sin herramientas legales para revocar beneficios estudiantiles

Consultado sobre la posibilidad de revocar beneficios estatales a los estudiantes involucrados en la agresión, el ministro reconoció que hoy no existe esa facultad. "Lamentablemente, hoy día no contamos con esas herramientas legales", admitió, pero anunció que el gobierno impulsará un debate en el Congreso para avanzar en esa dirección.

"El llamado es al Congreso Nacional para que de manera transversal condenemos estos hechos y encontremos lugares comunes que permitan, de alguna otra forma, sancionar como corresponde, no solo penalmente, a quienes cometen estos actos de violencia en los colegios y en las universidades", cerró Alvarado.

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