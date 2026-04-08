Reposición a domicilio de la Cuenta RUT: ¿Cuánto cuesta?

08 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT es el producto estrella de BancoEstado, usado por millones de chilenos a diario para manejar su dinero, así como para recibir los subsidios y bonos estatales.

Son varios los beneficios que ofrece esta cuenta que es de tipo vista: no requiere acreditar renta ni antecedentes comerciales, y tampoco tiene costos de apertura ni de manutención.

Otras ventajas que otorga son los giros a costo cero en cajeros de la misma institución, transferencias sin cobro y una tarjeta de débito habilitada para compras nacionales e internacionales.

¿Cómo reponer la tarjeta de la Cuenta RUT a domicilio?

Uno de los diferentes servicios que entrega BancoEstado a los usuarios de la Cuenta RUT es la reposición de la tarjeta a domicilio, gestión que puede realizarse por medio de la aplicación.

Tiene un costo de $4.900 sin importar en qué lugar del país se encuentre la persona.

Se trata de un proceso compuesto solamente por cinco pasos, los cuales están descritos a continuación:

Desde la aplicación, ingresar a “Productos y Servicios”. Seleccionar “Reposición y Activación de Tarjetas”. Ingresar la dirección y datos de contacto para coordinar el despacho a domicilio. Seleccionar la cuenta con la que se desea pagar el despacho. Aceptar el proceso con BE Pass.

BancoEstado señaló como “importante” recordar que la Cuenta RUT es de débito y no de crédito, por tanto “siempre debes tener saldo disponible antes de realizar una compra”.

Así puedes conocer los datos de la tarjeta

A través de la aplicación, también es posible conocer cuáles son los datos de la tarjeta. Una vez iniciada la sesión, debe seleccionarse la opción “Cuenta RUT” y luego “Ver datos de tarjeta”.

En ese momento, se debe proceder a la autorización para ver los datos con la clave Be Pass. A continuación, podrá observarse:

Número de tarjeta.

Fecha de vencimiento.

El código de seguridad CVV.

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