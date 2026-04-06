Estos son todos los feriados que quedan este 2026

06 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Tras haber pasado los dos días feriados de la Semana Santa -Viernes Santo y Sábado Santo-, aún resta un total de 13 jornadas de descanso en lo que queda del año, distribuidas entre celebraciones religiosas, cívicas y conmemorativas.

Una de ellas llegará en menos de un mes y destaca por su carácter civil, además de ser el segundo feriado irrenunciable de 2026. Se trata del 1 de mayo, Día Nacional del Trabajo, una fecha que cada año convoca a actividades conmemorativas y jornadas de descanso obligatorio para gran parte de los trabajadores del país.

Cabe recordar que en el calendario chileno existen solo cinco feriados de este tipo, considerados “intocables”, de acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT). El primero de ellos se celebra el 1 de enero, con motivo de Año Nuevo, y marca el inicio de este grupo de jornadas en las que el descanso es obligatorio para la mayoría de los trabajadores del comercio.

¿Cuáles son los feriados que faltan en 2026?

De acuerdo con el portal Feriados Chile, además del 1 de mayo aún quedan diversas jornadas festivas por celebrarse a lo largo del año, tanto de carácter civil como religioso:

Jueves 21 de mayo , Día de las Glorias Navales.

, Día de las Glorias Navales. Domingo 21 de junio , Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 29 de junio , San Pedro y San Pablo.

, San Pedro y San Pablo. Jueves 16 de julio , Día de la Virgen del Carmen.

, Día de la Virgen del Carmen. Sábado 15 de agosto , Asunción de la Virgen.

, Asunción de la Virgen. Viernes 18 de septiembre , Independencia Nacional. (Irrenunciable)

, Independencia Nacional. (Irrenunciable) Sábado 19 de septiembre , Día de las Glorias del Ejército. (Irrenunciable)

, Día de las Glorias del Ejército. (Irrenunciable) Lunes 12 de octubre , Encuentro de Dos Mundos.

, Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre , Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre , Día de Todos los Santos.

, Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre , Inmaculada Concepción.

, Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre, Navidad. (Irrenunciable)

Aparte de estas jornadas de celebración nacional, también se prevén dos festividades en zonas específicas:

Domingo 7 de junio , Asalto y Toma del Morro de Arica, región de Arica y Parinacota.

, Asalto y Toma del Morro de Arica, región de Arica y Parinacota. Jueves 20 de agosto, Nacimiento del Prócer de la Independencia, Comunas de Chillán y Chillán Viejo (región de Ñuble).

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