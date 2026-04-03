03 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Los exámenes libres son pruebas destinadas a la certificación de estudios de enseñanza básica y media para personas que no los han completado en el sistema escolar tradicional.

Este proceso permite validar conocimientos y obtener un certificado oficial sin necesidad de asistir regularmente a un establecimiento educacional. Están organizados por el Ministerio de Educación (Mineduc) y por las entidades examinadoras -establecimientos educacionales autorizados- designadas para el año en curso, las cuales se encargan de aplicar y evaluar las pruebas.

Según ChileAtiende, hay dos mecanismos para inscribirse y optar a la rendición de estas evaluaciones.

¿Cómo inscribirse para rendir exámenes libres?

La inscripción para rendir exámenes libres puede realizarse a través del sitio web del Mineduc o de manera presencial en sus oficinas habilitadas, dependiendo de la preferencia del postulante.

Para el primer período de 2026, se estima que el plazo de inscripción comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta el 26 de abril.

Este llamado, para aspirantes de edad igual o superior a los 18 años, les permitirá completar sus estudios.

Planificación del proceso

De acuerdo con la planificación establecida, quienes se inscriban en este período deberán rendir las pruebas entre el 3 y el 7 de junio de 2026, en los establecimientos examinadores que les sean asignados.

Los resultados estarán disponibles desde el 10 de julio de 2026, instancia en la que los postulantes podrán conocer si aprobaron las evaluaciones. Finalmente, los certificados oficiales podrán descargarse a partir del 20 de julio de 2026, lo que permitirá acreditar formalmente el nivel educativo alcanzado.

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