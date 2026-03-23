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Bono Escolar: ¿Quiénes lo reciben?

El Estado ya realizó el primer pago del Bono Escolar, un aporte que se entrega por cada hijo, una vez al año y que está diseñado para aliviar los gastos que enfrentan los hogares durante el año académico.

Es un beneficio monetario de $89.164, los cuales se pagan en dos cuotas iguales de $44.582 en marzo y junio, siempre que los beneficiarios cumplan los requisitos de acceso.

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¿Quiénes reciben el Bono Escolar?

La Comunidad Escolar indica que es exclusivo para trabajadores de establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada, por lo que no aplican si laboran en colegios municipales ni particulares pagados.

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Para obtenerlo, deben tener un hijo que cumpla con las siguientes tres condiciones:

  • Estar reconocido como su carga familiar.
  • Tener entre 4 y 24 años.
  • Ser estudiante regular de primer o segundo nivel de transición (pre-básica); educación básica, media o superior.

En algunos casos, podrán recibir un aporte adicional de $37.666 por cada hijo si el sueldo líquido es de $1.060.493 o inferior.

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