Extienden plazo para completar el FUAS: Revisa la fecha de postulación, etapas y resultados

18 mar. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Educación Superior anunció la extensión del plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Este es un requisito esencial para acceder a beneficios estudiantiles como la gratuidad, becas de educación superior y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Algunas de las becas a las que se puede acceder a través del FUAS son: Beca Nuevo Milenio, Bicentenario, Juan Gómez Millas, Excelencia Técnica, Excelencia Académica, Beca de Alimentación para la Educación Superior, entre muchas otras.

¿Hasta cuándo se puede postular?

De acuerdo con la información publicada en el sitio web y las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Superior, la fecha límite del segundo proceso de postulación es el próximo viernes 20 de marzo, hasta las 14:00 horas.

Etapas y resultados

La segunda fase del proceso corresponde a la información sobre el nivel socioeconómico en el que se encuentra cada postulante según los datos ingresados en el formulario. De esto dependen los beneficios estudiantiles a los que pueda optar.

Los resultados se publicarán el 16 de abril y no habrá periodo de apelación, oportunidad que sí tienen quienes llenaron el formulario durante el primer proceso el pasado mes de octubre. Respecto a la asignación de beneficios, se informará a todos los postulantes el 27 de mayo.

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