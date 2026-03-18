Subsidio Familiar: ¿En qué casos puedo recibir el dinero?

18 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio Familiar es uno de los beneficios más importantes que reciben las familias, ya que proporciona un alivio económico a los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable.

Consiste en el pago de hasta $22.007 para las personas a cargo de un menor de edad, siempre que no estén en condiciones de garantizar su mantención.

¿En qué casos puedo recibir el Subsidio Familiar?

Según ChileAtiende, el beneficio se entregará a las personas si cumplen una de las siguientes condiciones:

Ser padre o madre.

Ser guardador o persona que tenga a su cargo a un niño y/o adolescente.

Ser persona natural que tenga a su cargo a una persona con discapacidad intelectual o física, sin importar la edad, la cual vive a sus expensas. El monto se ajusta a $44.014 en estas situaciones.

Estar embarazada (Subsidio Maternal).

En este sentido, se entregará un monto por cada niño y adolescente menor de 18 años que cumpla a su vez con lo siguiente:

Si tiene menos de ocho años, debe participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.

Si tiene más de seis años, debe demostrar que es alumno regular de enseñanza básica, media, superior o equivalente, en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.

Si tiene una discapacidad intelectual o física, no se tomará en cuenta su edad. No debe recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez o algún tipo de pensión asistencial.

¿Cómo solicitar el Subsidio Familiar?

El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde se deben presentar:

Certificado de nacimiento del niño o adolescente causante.

Fotocopia del carné de control de niño sano, si tiene menos de seis años.

Certificado de alumno regular, si es mayor de seis y menor de 18 años.

Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual o física, si corresponde.

Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente, si corresponde.

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