Subsidio Familiar: ¿En qué casos puedo recibir el dinero?
- Por Meganoticias
El Subsidio Familiar es uno de los beneficios más importantes que reciben las familias, ya que proporciona un alivio económico a los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable.
Consiste en el pago de hasta $22.007 para las personas a cargo de un menor de edad, siempre que no estén en condiciones de garantizar su mantención.
¿En qué casos puedo recibir el Subsidio Familiar?
Según ChileAtiende, el beneficio se entregará a las personas si cumplen una de las siguientes condiciones:
- Ser padre o madre.
- Ser guardador o persona que tenga a su cargo a un niño y/o adolescente.
- Ser persona natural que tenga a su cargo a una persona con discapacidad intelectual o física, sin importar la edad, la cual vive a sus expensas. El monto se ajusta a $44.014 en estas situaciones.
- Estar embarazada (Subsidio Maternal).
En este sentido, se entregará un monto por cada niño y adolescente menor de 18 años que cumpla a su vez con lo siguiente:
- Si tiene menos de ocho años, debe participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) para la atención infantil.
- Si tiene más de seis años, debe demostrar que es alumno regular de enseñanza básica, media, superior o equivalente, en establecimientos reconocidos por el Estado. No aplica para personas con discapacidad.
- Si tiene una discapacidad intelectual o física, no se tomará en cuenta su edad. No debe recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez o algún tipo de pensión asistencial.
¿Cómo solicitar el Subsidio Familiar?
El trámite se realiza en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde se deben presentar:
- Certificado de nacimiento del niño o adolescente causante.
- Fotocopia del carné de control de niño sano, si tiene menos de seis años.
- Certificado de alumno regular, si es mayor de seis y menor de 18 años.
- Declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para acreditar la condición de discapacidad intelectual o física, si corresponde.
- Documento que acredite tu calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente, si corresponde.