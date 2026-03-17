Bonos de marzo: Revisa los beneficios que se pagan en la segunda mitad del mes

17 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Nos encontramos en la segunda mitad de marzo, periodo en que continúa la entrega de distintos bonos estatales. Son varios los beneficios que pueden recibir trabajadores, personas con cargas familiares y pensionados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Marzo suele ser un mes complejo para el bolsillo, debido a gastos como escolaridad, bencina y otros compromisos. Por ello, estos aportes económicos pueden representar un alivio importante. A continuación, revisa los bonos disponibles durante esta etapa del mes.

Desde el lunes 16 de marzo comenzó la entrega de este aporte estatal al tercer grupo de beneficiarios. Entre ellos se encuentran personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

El monto del beneficio es de $66.834 para quienes cumplan con alguno de los requisitos mencionados.

Para consultar con tus datos, puedes ingresar al sitio web oficial del beneficio (clic aquí) o a la página web de Chile Atiende en el siguiente enlace (clic aquí).

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte económico que se paga por cada carga familiar acreditada. Está dirigido a trabajadores dependientes e independientes, además de pensionados y beneficiarios de distintos subsidios, como el de Discapacidad para menores de 18 años, Cesantía, Incapacidad Laboral (SIL) y el Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

El monto varía según el ingreso mensual:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267

Puedes revisar si accedes a este beneficio en la página web de Chile Atiende (ingresando aquí).

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Este beneficio está dirigido a mujeres trabajadoras y jefas de hogar pertenecientes a familias vulnerables. El monto depende de la renta y del cumplimiento de las cotizaciones previsionales y de salud.

Aunque existe la opción de pago anual, también se puede recibir de forma mensual. El próximo pago se realizará el 31 de marzo, correspondiente a la renta de diciembre del año pasado.

El pago mensual se divide en tres tramos:

Tramo A: renta mensual igual o inferior a $294.377, con un monto de hasta $44.157 Tramo B: renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971, con un monto cercano a $44.157 Tramo C: renta mensual superior a $367.971 e inferior a $662.348, con montos desde $44.157

Conoce todos los detalles ingresando al sitio oficial del beneficio (aquí).

El Subsidio Familiar es un aporte económico mensual que puede solicitarse en la municipalidad correspondiente. Está dirigido a madres, padres o tutores sin previsión social que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

También puede recibirse de forma automática si perteneces al 40% más vulnerable y eres menor de 18 años, cumpliendo los requisitos. Además, durante el embarazo se puede solicitar el Subsidio Maternal (SUF Maternal) desde el quinto mes de gestación.

El monto es de $22.007 por cada carga familiar acreditada. En caso de personas con discapacidad, asciende a $44.014 por carga.

Conoce todos los requisitos para postular (acá).

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es un beneficio mensual pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido a personas de 65 años o más, independiente de si están pensionadas o continúan trabajando.

Si la pensión base es de hasta $789.139, el monto puede alcanzar los $231.732. Este disminuye gradualmente hasta dejar de entregarse cuando la pensión base llega a $1.252.602. Se paga a fin de mes junto a las pensiones.

Consulta si puedes recibirla (pinchando aquí).

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