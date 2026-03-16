Bono Trabajo Mujer de hasta $44 mil: ¿Quiénes lo reciben en marzo?

16 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Las mujeres entre 25 y 59 años pueden incrementar sus ingresos con el Bono Trabajo Mujer, un beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) enfocado en mejorar su calidad de vida.

Consiste en el pago de hasta $44.157 mensuales para trabajadoras dependientes e independientes, siempre que cumplan con las condiciones para recibirlo.

¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer de marzo?

La Ventanilla Única Social indica que a partir del martes 31 de marzo, el pago se realizará a las beneficiarias habituales y mujeres que postularon en noviembre, pues se paga con cuatro meses de desfase. En esta ocasión, considerará las rentas de diciembre de 2025.

En ambos casos, las mujeres deben mantener el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

También son beneficiarios los empleados de las trabajadoras dependientes que cumplen los requisitos. El pago de la parte del bono que les corresponde será mensual.

Cabe mencionar que este beneficio dejará de recibir postulaciones en 2026, ya que se fusionará con el Subsidio Unificado del Empleo, un nuevo aporte que cubrirá a mujeres y jóvenes, incluso a personas con discapacidad y distintas empresas.

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