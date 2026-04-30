Profesor de baile es acusado de violar a una alumna menor de edad en Iquique: Ahora está en prisión preventiva

30 abr. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de la región de Tarapacá confirmó la prisión preventiva de un profesor de baile de Iquique, imputado por los delitos de violación y estupro contra una alumna de manera reiterada.

El caso se remonta al año 2022, cuando la denunciante, de entonces 15 años, ingresa a la academia de baile donde el sujeto realizaba clases.

"Por los delitos de violación y estupro fue formalizado por la Fiscalía de Iquique un profesor de baile, quien, el año 2022, se aprovechó sexualmente de una alumna que tenía 15 años. El imputado quedó en prisión preventiva tras investigación junto a BRISEX", informó Fiscalía.

La denuncia realizada por la víctima

Según informó Radio Bío Bío, la víctima y el victimario habrían generado un lazo muy estrecho, poco común entre un docente y su alumna, el que tiempo después la menor quiso disolver, por lo que empezó a ser extorsionada por el adulto.

El año 2024 y motivada por una serie de denuncias no formales realizadas en redes sociales por otras alumnas y apoderados, todas de carácter sexual, la víctima decidió hacer la denuncia ante la PDI. De esta manera, se inició la investigación.

La fiscal especializada en Delitos Sexuales, Camila Albarracín, explicó en la audiencia que el sujeto aprovechó la jerarquía de profesor e instructor de la joven.

“Ella, en su grado de vulnerabilidad, y él también haciendo abuso de este liderazgo o esta relación asimétrica que él ejercía respecto de la víctima, la seduce y la obliga a mantener relaciones sexuales”, dijo la persecutora.

Además de la prisión preventiva, la justicia estableció un plazo de 90 días para la investigación de este caso.