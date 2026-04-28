Extradición de Martín de los Santos desde Brasil entra en etapa final: podría volver a Chile en los próximos días

28 abr. 2026 - 21:07 hrs.

¿Qué pasó?

El regreso a Chile de Martín de los Santos Lehmann está cada vez más cerca. A casi un año de la agresión contra un conserje en Vitacura, el proceso de extradición desde Brasil se encuentra en su etapa final y solo falta una firma protocolar para concretar su traslado y que enfrente a la justicia chilena.

Martín de los Santos detenido en Brasil

El imputado permanece en prisión preventiva en la ciudad de Cuiabá, donde ha seguido de manera telemática las audiencias relacionadas con su situación judicial. Tras no lograr evadir a la policía brasileña, se mantiene privado de libertad a la espera de que se complete el último trámite diplomático.

“Martín, por supuesto que no está bien. Lleva casi un año preso en una cárcel en Brasil. Él está sometido a protección de los otros reos. Esto provoca que tenga un régimen de aislamiento alto. Esperamos que vuelva lo antes posible”, señaló su abogado defensor, Guillermo Giugliano.

Último paso para concretar el traslado

Desde el Ministerio Público confirmaron que el proceso ya cuenta con autorización judicial en Chile y que solo resta una gestión administrativa en Brasil para concretar la extradición.

“La Corte de Apelaciones ya autorizó la extradición y están a la espera de ciertas firmas protocolares en la Cancillería de Brasil, con el objeto de ponerlo a disposición de Interpol Chile y que pueda ser traído al país”, explicó el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Francisco Lanas.

De acuerdo con los intervinientes, este trámite podría resolverse en el corto plazo, lo que activaría el traslado del imputado bajo coordinación internacional.

“Es decir, queda solo un paso y ese paso debiera ser en los próximos siete días, para que ya Chile vaya a buscar a Martín”, agregó el abogado Giugliano.

Condiciones del proceso y lo que viene

La defensa ha insistido en la necesidad de concretar el retorno lo antes posible, mientras que desde el ámbito judicial se mantiene el marco ya definido para su eventual juicio en Chile.

“Lo que nosotros siempre quisimos hacer es cerrar lo más rápido posible la investigación, para que se acuse rápido y así fijar esto en lesiones simplemente graves, que es lo que corresponde. (...) Con la solicitud de extradición, se fija un marco legal porque no pueden formular nuevos cargos a Martín de los Santos, más allá de lo que pidieron en la extradición”, sostuvo el abogado defensor penal público, Adrián Vergara.

Mientras se concreta la última firma pendiente, la coordinación entre autoridades chilenas y brasileñas sigue en curso. De cumplirse los plazos estimados, el imputado podría ser trasladado al país en los próximos días, dando inicio a una nueva etapa del proceso judicial.