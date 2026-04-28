Caso Martín de Los Santos: Descartan reabrir investigación por agresión a conserje en Vitacura

28 abr. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuarto Juzgado de Garantía resolvió no reabrir la investigación en contra de Martín de los Santos, imputado por la agresión a un conserje adulto mayor ocurrida en la comuna de Vitacura.

La solicitud fue presentada por la parte querellante, que representa a la familia del conserje, quienes buscaban retomar diligencias que —según acusaron— no habrían sido realizadas por el Ministerio Público.

Familia solicitaba recalificar el delito

Entre los argumentos expuestos, la familia planteó que aún existen líneas investigativas pendientes y que el delito debería ser recalificado como cuasidelito de homicidio, y no solo como lesiones graves.

Asimismo, cuestionaron que no se habrían realizado diligencias clave, como nuevas declaraciones de testigos o peritajes que —a su juicio— podrían modificar la calificación jurídica del caso.

“No es justo que haya quedado con lesiones graves y no se persiga un delito más grave”, señalaron desde el entorno de la víctima, apuntando a una presunta falta de rigurosidad en la investigación.

Abogado de la víctima lamenta decisión de Fiscalía

Felipe Silva, querellante y abogado de la familia de la víctima, apuntó al Ministerio Público tras la audiencia, señalando que “pareciera ser que no tiene ninguna sintonía con lo que ocurre con las víctimas“.

“Parece más simple cerrar la investigación y acusar por lesiones simplemente graves con un informe que es inconcluyente. La misma defensa dijo que no se podían concluir con claridad las lesiones, lo que significa un grado de absolución enorme en un juicio oral y me parece una irresponsabilidad por parte del Ministerio Público sin límites“, expresó Silva.

El abogado planteó que deberán realizar diligencias privadas “para poder acreditar lo que el Estado debería hacer en protección de las víctimas“.

La respuesta del tribunal

Finalmente, el tribunal desestimó los planteamientos de la parte querellante y concluyó que las diligencias fueron debidamente ejecutadas por el Ministerio Público.

Además, se sostuvo que el informe de lesiones existente en la causa es "suficiente" para sustentar la actual calificación jurídica, descartando la necesidad de nuevas pericias en esta etapa.

Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva en Brasil, luego de haber salido del país tras su formalización, lo que motivó un operativo de Interpol para lograr su detención.

Bajo esa línea, el caso avanzará a la etapa de preparación de juicio oral, donde se buscará establecer la responsabilidad penal del imputado. En paralelo, continúa el proceso para concretar su extradición hacia Chile.