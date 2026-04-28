BancoEstado: Revisa los descuentos que puedes obtener en restaurantes

28 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Los clientes de BancoEstado, al adquirir sus productos financieros, se hacen acreedores de múltiples beneficios asociados. Entre esas ventajas se encuentran los descuentos en establecimientos comerciales aliados.

Hay muchos comercios, y de distintos rubros, que ofrecen descuentos o aportes a los clientes de la entidad bancaria, entre los cuales se encuentran aerolíneas, tiendas de ropas, empresas de telecomunicaciones, servicios de entretención y más.

De acuerdo con informes de BancoEstado, tanto de forma presencial como por medio de los canales digitales se puede hacer uso de servicios preferenciales derivados de sus acuerdos.

Así puedes revisar los descuentos que puedes obtener en restaurantes con BancoEstado

Para revisar los descuentos que se pueden obtener en restaurantes con BancoEstado es necesario ingresar al siguiente enlace.

Allí se ubican los nombres de los restaurantes aliados junto a los porcentajes de descuento que se ofrecen y el canal por el cual se aplica la promoción. Si se pulsa el botón “Conoce más” es posible tener toda la información al respecto, que incluye vigencia, medios de pago y demás detalles alusivos.

Además, en la barra lateral izquierda se encuentra un tablero donde se pueden aplicar filtros para encontrar las opciones ideales, tras distinguir entre tipos de comida (comida rápida, restaurante, delivery), días de la promoción y regiones habilitadas para la oferta.

Detalles promocionales

El informe precisa que se puede obtener hasta un 50% de descuento en este otoño por medio de las promociones en restaurantes, bares y cafeterías, pagando con las tarjetas BancoEstado.

Asimismo, detalla que esta oferta no es acumulable con otras promociones y que los descuentos no incluyen propina. También indica que las ofertas, entregas de los beneficios, la garantía, servicio y calidad del producto son de exclusiva responsabilidad de cada restaurante, sin que corresponda a BancoEstado intervenir de ninguna manera en ello.

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