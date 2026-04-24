No lo cobraste: Así puedes revisar si tienes bonos pendientes en BancoEstado

24 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Para revisar si tienes bonos pendientes en BancoEstado ni siquiera será necesario salir de casa. Existe una plataforma en la cual, tras el suministro de datos básicos, podrás conocer a detalle toda esta información.

En su sitio web, BancoEstado dispone de múltiples herramientas que agilizan la tramitación e información de diligencias alusivas a la entidad bancaria.

El apartado de No Lo Cobraste es un ejemplo de estos medios de consulta virtual, que facilitan las operaciones de sus usuarios.

Así puedes revisar si tienes bonos pendientes en BancoEstado

Para revisar si tienes bonos pendientes en BancoEstado, por medio de No Lo Cobraste, es necesario ingresar en el siguiente enlace y pulsar el botón “Consultar”.

Tras aceptar las condiciones, se llega al sitio de Consulta de Pagos y Beneficio, donde habrá que suministrar el RUT y hacer la verificación de seguridad para tener acceso al detalle de pagos o beneficios pendientes.

Esta plataforma muestra montos correspondientes a retiro presencial en BancoEstado o BancoEstado Express.

El sistema advierte que la información que se muestra tras la consulta es alusiva al día hábil anterior a la fecha de la solicitud. También estipula que este informe es entregado por la institución pagadora. Sugiere que en el caso de tener alguna duda, los destinatarios deben comunicarse directamente con su institución.

Solo cobros presenciales

Al mostrar únicamente los bonos pendientes con posibilidad de cobro presencial, los beneficios que suelen ser visibles en este formato son los siguientes:

Subsidio al Ingreso Mínimo garantizado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Bono de Ayuda Familiar Bono Covid Becas Junaeb Subsidio Único Familiar Asignación Familiar Pensión Garantizada Universal

En el caso de que el abono haya sido depositado en la CuentaRUT del destinatario, no aparecerá en la información suministrada por la web.

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