Presidente Kast participa en acto contra la violencia infantil: Instalaron 4 mil remolinos azules en la Plaza de la Ciudadanía

24 abr. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast participó este viernes en la Plaza de la Ciudadanía en una intervención artística organizada en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, que se conmemora este 25 de abril.

La intervención fue organizada por Cuidemos la Infancia, plataforma que agrupa a varias fundaciones dedicadas a la protección de los derechos de los niños, y en la instancia el Mandatario optó solo por referirse a la actividad.

Los 4.000 remolinos azules

La actividad contó con la instalación de 4.000 remolinos de color azul en el frontis del Palacio de La Moneda, en un evento que ya se ha convertido en tradición en los últimos años.

Además, se dispusieron stands donde la ciudadanía pudo recibir información sobre los derechos de los niños y las organizaciones que trabajan en su protección. Entre las instituciones presentes se encontraba también Teletón.

Las palabras del Presidente

Kast tomó la palabra brevemente y centró su mensaje en la importancia de la conexión entre padres e hijos, además de destacar la relevancia de esta conmemoración.

Incluso, leyó algunas de las recomendaciones de la campaña: "Para conectar con tus hijos debes escuchar con atención real, sin mirar a los ojos, escuchar. No hacer dos cosas a la vez, validar sus emociones, comprender por qué un niño está triste, por qué un niño está alegre", señaló.

El Mandatario también apuntó a las distracciones tecnológicas como uno de los principales obstáculos en la relación entre padres e hijos. "Las distracciones son de los padres, de los apoderados, cuando hacen como que escuchan, pero están revisando WhatsApp", advirtió.

Esquivó preguntas sobre los secuestros

Al margen de la actividad, varios periodistas intentaron consultarle por otros temas de contingencia, especialmente por los dos secuestros registrados en la Región Metropolitana en menos de 24 horas. Sin embargo, Kast no respondió y se retiró hacia su siguiente actividad en la Contraloría General de la República.

Cabe recordar que uno de esos casos corresponde al del empresario Jorge Vera, de 84 años, quien fue secuestrado el martes en la comuna de San Miguel cuando llegaba a su domicilio, y cuyo paradero aún se desconoce.

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