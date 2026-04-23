"En buenas condiciones": Empresario de 84 años lleva más de 24 horas secuestrado

23 abr. 2026 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 24 horas secuestrado lleva el empresario del rubro ferretero Jorge Vera, de 84 años, insulino-dependiente, quien alrededor de las 19:00 horas de la tarde del martes fue interceptado por desconocidos cuando llegaba a su domicilio en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

"Estaba en buenas condiciones"

En la noche del miércoles, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina señaló que "la Policía de Investigaciones está a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano, la última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones".

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expresó "es una investigación delicada y reservada, estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible".

Según se informó, los investigadores ya tomaron contacto con los secuestradores, quienes están exigiendo un millonario rescate. Las negociaciones se están desarrollando en completo secreto.

El secuestro

De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, sector El Llano, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular en Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz, a dos cuadras del hecho inicial, y a corta distancia del domicilio del empresario. En los hechos participaron tres vehículos de color rojo, negro y gris.

"Deben haber estado esperándolo"

Paola Torres, familiar del empresario, señaló que "no hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, solo se lo llevaron a él, entonces esto es netamente un secuestro, son tres autos que venían atrás de él".

"Deben haber estado esperándolo afuera de su casa, por favor tengan un poco de empatía, es una persona de la tercera edad, insulino-dependiente, cada seis horas él necesita su medicamento, necesitamos que se resuelva", añadió.

Por instrucciones de la Fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE Antisecuestro de la PDI, que en estas situaciones no emite declaraciones.

Sin embargo, trascendió que las investigaciones apuntan a que la víctima estaría relacionado con los préstamos informales y a las carreras de caballos, ya que es dueño de al menos siete ejemplares que compiten en los hipódromos de la capital.