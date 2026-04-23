Investigan presunto secuestro de una mujer en Estación Central

23 abr. 2026 - 04:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un presunto secuestro se investiga en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, luego de un violento hecho que se registró en la noche del miércoles pasado en la Avenida 5 de abril.

Según los primeros antecedentes, el episodio habría ocurrido cerca de las 20:00 horas, cuando una mujer de nacionalidad peruana llegaba hasta su domicilio a bordo de una motocicleta junto a su pareja.

¿Qué se sabe del presunto secuestro en Estación Central?

Según reporteó la periodista de Meganoticias, Silvana Stock, de acuerdo con el relato de testigos, al descender del vehículo, la pareja se habría encontrado con un automóvil blanco estacionado frente a la vivienda. Desde dicho móvil habrían descendido al menos cuatro sujetos con el rostro cubierto, quienes se dirigieron directamente hacia la mujer.

Los individuos la habrían tomado de los brazos, y pese a que ella habría intentado resistirse, finalmente fue obligada a subir al interior del vehículo, con el que posteriormente se dieron a la fuga.

La comunicadora indicó que, conforme a lo señalado por vecinos del sector, la mujer habría sido agredida durante el forcejeo, mientras que su pareja habría sido amenazada con un arma de fuego en la cabeza para impedir que interviniera. En ese contexto, de manera preliminar, se habrían efectuado cuatro disparos al aire.

El hecho permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el presunto secuestro y dar con el paradero de la mujer.

¿Qué dijeron los vecinos?

Una vecina del sector le relató a la periodista que "lo único que se escucharon eran los gritos de ella. No se quería subir al auto. Entonces, la empezaron a golpear y al marido lo tenían prácticamente encañonado con un arma. Nunca mostraron la cara, estaban encapuchados".

Otro vecino mencionó que "nos refugiamos para poder esperar que esta situación pasara. Y ahí ya nos dimos cuenta de que era secuestro y que era una de las vecinas del barrio".

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