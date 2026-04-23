Ingeniera queda en prisión preventiva tras robo en vivienda de La Reina

23 abr. 2026 - 02:17 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 16ª Comisaría La Reina detuvo a una mujer de 27 años por su presunta participación en un robo a un domicilio ocurrido el martes en calle Hannover, en la misma comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la mayor Carolina Constanzo, comisario de la unidad, el procedimiento se originó tras una denuncia realizada por una trabajadora del inmueble afectado, quien al llegar al lugar se percató de la sustracción de diversas especies.

¿Qué dijeron las autoridades?

Según informó Carabineros, los propietarios de la vivienda se encontraban fuera de Santiago al momento del hecho.

Con estos antecedentes, personal policial realizó las primeras diligencias investigativas de manera coordinada con la Fiscalía de Flagrancia, lo que permitió establecer el posible recorrido de los involucrados y llegar hasta un domicilio ubicado en la comuna de Peñalolén.

En ese lugar, Carabineros concretó la detención de una mujer que conducía el vehículo utilizado por los sujetos que habrían participado en el robo.

Al respecto, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, confirmó que, tras recibir la denuncia, se instruyeron diligencias investigativas a la SIP de la 16ª Comisaría de La Reina, las que permitieron identificar y detener a la imputada, una ingeniera, quien fue formalizada por el delito de robo en lugar habitado.

Tras la audiencia de formalización, la mujer quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, según informó la Fiscalía.

Desde Carabineros señalaron que, junto al Ministerio Público, continúan las diligencias investigativas con el objetivo de recuperar las especies sustraídas y dar con el paradero del resto de los involucrados en el delito.

Todo sobre Policial