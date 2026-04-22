Ministra Steinert por secuestro de empresario: "Esperamos tener resultados lo más pronto posible"

22 abr. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio despliegue investigativo se mantiene en la comuna de San Miguel luego de la desaparición del empresario de 84 años en circunstancias que están siendo indagadas por Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los últimos antecedentes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo: “Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible”.

Al ser consultada por eventuales contactos con la familia o por la posible petición de una recompensa, indicó: “Son datos que prefiero mantener en reserva por la importancia de la investigación y lo delicado de la misma”.

El presunto secuestro ocurrió alrededor de las seis de tarde del martes, cuando el empresario preliminarmente identificado como Jorge Vera fue interceptado por desconocidos a solo unas calles de su domicilio.

El hombre de 84 años se encontraba manejando su vehículo, cuando fue abordado por desconocidos y trasladado a otro. Su vehículo personal no fue robado y se encontró en las cercanías del lugar de los hechos.

Antecedentes del caso

El hecho habría ocurrido en las cercanías de la calle Ricardo Morales, donde la víctima fue abordada por sujetos que lo hicieron descender de su automóvil para luego llevárselo con paradero desconocido.

Jorge Vera, es un empresario del rubro de materiales de construcción. Sus cercanos han advertido que es insulinodependiente, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud.

En representación de la familia, Paula Torres expresó durante la mañana de este miércoles: “Han pasado más de 6 horas, es una persona de la tercera edad, es insulinodependiente... o sea, ya debería tener su insulina... Estamos destruidos”.

Las diligencias están a cargo de la BIPE Antisecuestros de la PDI, que trabaja para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.

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