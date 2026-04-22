Investigan presunto secuestro de empresario de 84 años en la comuna de San Miguel

22 abr. 2026 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) está investigando el presunto secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel, Región Metropolitana, ocurrido en la tarde del pasado martes.

El hecho habría ocurrido en las cercanías de la calle Ricardo Morales, cuando el hombre se encontraba llegando a su domicilio, momento en que sujetos abordan su vehículo, lo hacen descender y posteriormente subir a otro automóvil con paradero desconocido.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El empresario en materiales de construcción que fue identificado por su familia como Jorge Vera es insulino dependiente, hecho que se suma a la preocupación de sus cercanos.

En representación de su familia, Paula Torres declaró: "Han asado más de 6 horas, es una persona de la tercera edad, es insulino dependiente... osea ya debería tener su insulina". Y agregó: "Estamos destruidos", asegura.

La investigación está siendo conducida por la BIPE-Antisecuestros de la Policia de Investigaciones (PDI)