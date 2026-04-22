Hombre es asesinado a balazos en Quilicura: Levantan más de 20 evidencias balísticas

22 abr. 2026 - 05:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró durante la madrugada de este miércoles en la calle Los Claveles, comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Según informó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la víctima sería un hombre de nacionalidad extranjera.

¿Qué informó la Fiscalía?

De acuerdo con los primeros antecedentes, se recibió un llamado a la Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros para denunciar la presencia de un cuerpo en la vía pública.

Luego de las primeras diligencias, el fiscal ECOH Rodrigo Moya explicó que "se pudo determinar que una persona, al parecer de nacionalidad extranjera, se encontraba sin vida con ocho impactos de bala en su cuerpo".

"Hasta ahora se ha logrado levantar más de 20 evidencias balísticas. Se están realizando todas las diligencias para determinar a los autores de este homicidio", agregó el persecutor.

Si bien aún no se conocen mayores detalles de cómo ocurrió el crimen, el fiscal Moya indicó que "se ha podido establecer que al parecer más de dos personas llegaron a este lugar y le dispararon a la víctima".

Las diligencias están siendo realizadas por peritos del Laboratorio de Criminalística y detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

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