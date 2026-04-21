Nuevas pericias en El Teniente por fatal derrumbe: Fiscalía indaga posible ocultamiento de información

21 abr. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de O’Higgins y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente de Codelco, en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido en 2025 que terminó con la muerte de seis trabajadores.

Las pericias se desarrollan luego de nuevos antecedentes surgidos en febrero, cuando Codelco detectó un presunto ocultamiento e inconsistencias en la información entregada al Sernageomin, lo que derivó en el despido de tres altos ejecutivos de la empresa estatal.

Pericias en terreno y nueva arista investigativa

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que una de las hipótesis investigadas apunta al sector denominado Panel Invariante, "que habría contribuido a la interacción de cavidades, por tanto, es uno de los elementos que estamos investigando", señaló.

Cubillos aclaró que esta nueva arista de la investigación surgió después de que "Codelco realizó una auditoría y pudo verificar que efectivamente había dos informes distintos y había ocultamiento de información a Sernageomin".

"Por todos esos elementos hemos considerado necesaria la realización de esta diligencia, pues necesitamos apreciar en terreno el lugar", añadió.

El fiscal agregó que, una vez concluidos los levantamientos técnicos y el análisis de la evidencia incautada, se evaluará citar a declarar a ejecutivos y cargos directivos vinculados al caso.

Trabajo especializado de la PDI

Por su parte, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, detalló que la inspección se extenderá inicialmente por dos jornadas y contempla la revisión de tres niveles al interior de la mina.

"Lo importante es que el día de hoy (martes) iniciamos una diligencia de peritaje e inspección en conjunto con el Ministerio Público", explicó.

También precisó que participan especialistas del Laboratorio de Criminalística Central y equipos provenientes de Santiago y otras regiones. "Aparte de los peritos de la PDI, también existen peritos profesores en materia minera y geológica que nos permiten llevar a cabo esta diligencia de forma precisa en antecedentes que se tienen que cotejar", cerró.

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