Conductor ebrio se queda dormido, circula contra el tránsito y choca contra poste antes de intentar huir en Santiago Centro

21 abr. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en la comuna de Santiago Centro, donde un vehículo terminó destruido tras impactar contra un poste del tendido eléctrico.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Nataniel Cox con Santiaguillo, cuando el conductor, que circulaba en contra del tránsito, perdió el control del automóvil y colisionó contra un poste provocando la caída de un transformador y cortes de suministro eléctrico en el sector.

Así fue el accidente y la detención del conductor

Según se informó, el propio conductor señaló que se habría quedado dormido al volante antes del impacto. Tras el choque, tanto él como un acompañante que se encontraba al interior del vehículo rechazaron asistencia médica e intentaron retirarse caminando hacia el oriente.

En ese momento, personal municipal intentó retener al conductor generándose un forcejeo mientras llegaban equipos de emergencia y Carabineros. Posteriormente, el hombre fue detenido en el lugar.

Desde Carabineros indicaron: “Tras diligencias se logró verificar que efectivamente se encontraba en estado de ebriedad, debido a que mantenía hálito alcohólico, rostro congestionado, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar”.

Además, los efectivos indicaron que “se le realizó el examen intoxilyzer (alcotest), marcó 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre”, confirmando su estado al momento del accidente.

El vehículo involucrado quedó con daños de consideración y presentaba múltiples irregularidades. Al revisar la patente, se constató que el automóvil mantenía cerca de 360 multas impagas y circulaba con los documentos vencidos.

Producto del impacto, una de las pistas del sector permaneció restringida mientras se realizaban las labores de retiro del automóvil. El procedimiento fue informado al Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes, mientras que el conductor resultó como el único detenido.

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