Luis Mateucci en ¿Volverías con tu ex? 2: Qué edad tiene el ganador de la primera temporada y su romance que nadie conocía

07 jun. 2026 - 07:01 hrs.

Si hay un nombre que es sinónimo de reality en Chile, ese es Luis Mateucci. El argentino llegó al país hace años y desde entonces no ha parado: polémicas, romances, conflictos y títulos de campeón lo han convertido en uno de los personajes más potentes del género. Ahora regresa al programa que lo hizo famoso: Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú. Y esta vez llega con una historia que nadie conocía.

¿Quién es Luis Mateucci?

Luis Mateucci es argentino y llegó a Chile para participar en realities, convirtiéndose rápidamente en un referente del género. Su mayor hito fue ganar la primera temporada de Volverías con tu ex? en 2016 junto a Oriana Marzoli, dupla que capitalizó la exposición mediática del programa y se convirtió en fenómeno de la telerrealidad latinoamericana.

Desde entonces, Mateucci se ha mantenido como rostro recurrente del género, participando en producciones como Doble Tentación, Tierra Brava, Ganar o Servir y, más recientemente, El Internado, también de Mega. Su historial en pantalla incluye polémicas, romances intensos y una capacidad innata para generar conversación.

El romance secreto con Luli Moreno

Lo que sorprendió a todos al conocerse su participación en Volverías con tu ex? 2 fue el nombre de su expareja: Nicole "Luli" Moreno. Una relación que duró varios meses en 2019 y que se desarrolló completamente fuera de la exposición mediática.

Todo comenzó en un gimnasio, donde Mateucci se presentó como personal trainer mientras Luli se preparaba para su debut en el fisicoculturismo. Lo que empezó como entrenamiento conjunto se transformó rápidamente en un romance intenso y reservado. Al día siguiente ya estaban viajando juntos a Viña del Mar.

La conexión fue tan profunda que Nicole Moreno llegó a conocer a la familia de Mateucci en Córdoba, Argentina, donde pasaron juntos las fiestas de Año Nuevo. "Conoció a mi familia y a mis amigos, ahí la empezaron a seguir en redes y cada vez que vuelvo a Córdoba me preguntan por ella, cayó muy bien", recordó Luis.

¿Por qué terminaron?

La respuesta es directa: Luis Mateucci no estaba listo para formalizar. Mientras Nicole Moreno buscaba una relación más estable y alejada de la exposición pública, el argentino reconoció que en ese momento no quería asumir mayores compromisos. "Ella quería formalizar y tener algo más adulto y aterrizado, y yo no", confesó.

Luis Mateucci en Volverías con tu ex? 2: ¿Cambió?

La gran pregunta que plantea el reality de Mega es si Luis Mateucci, años después y con más madurez, es capaz de ofrecerle a Luli lo que no pudo darle en 2019. El encierro en la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac será el escenario donde el ganador de la primera temporada deberá demostrar si realmente cambió.

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