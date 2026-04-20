Declaran culpables a siete integrantes de "Los Piratas del Tren de Aragua" por graves delitos en Antofagasta

20 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de siete integrantes de la organización criminal conocida como “Los Piratas del Tren de Aragua”, fue hallada culpable de graves delitos cometidos en Antofagasta, entre ellos, el doble secuestro con homicidio registrado camino a La Rinconada.

La condena representa otro golpe de la Fiscalía Regional de Antofagasta para esta peligrosa agrupación criminal, que corresponde a una célula de aquella surgida décadas atrás en el penal de Tocorón, en Venezuela, con presencia en la región al menos desde el año 2023.

¿Quiénes eran los imputados?

En lo concreto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal declaró a los imputados Denis Fernando Dinis Hernández, Fernando José Albornoz Montenegro, Reinaldo Alexis Peña Martínez, Alexander José López Monserratia, Miguel Alexander Ferrer Canelon, Jam Christopher Arzola Anzola y Wilfredo José Junior Vásquez Guaripa, culpables de una serie de delitos, entre ellos, homicidio consumado, homicidio frustrado, secuestros con homicidio, tráfico de drogas, tenencia de material bélico, tenencia de armamento y municiones, y asociación criminal.

Las penas específicas para cada uno de ellos se conocerán en audiencia programada para el próximo jueves 23 de abril.

Los delitos a los que se dedicaba la banda

Según investigación llevada adelante por la Fiscalía y Carabineros, la banda operaba principalmente al interior del campamento Cerro Bonito, donde se dedicaba a la extorsión, secuestros, mexicanas y otras actividades violentas vinculadas al control del tráfico de drogas.

El grupo contaba con una organización y roles claramente establecidos, donde la posición de líder la ocupaba el imputado Yoel Antonio Aparicio Perna, quien posteriormente fue asesinado al interior del CCP de Antofagasta, mientras que el resto se distribuía funciones como sicarios, conductores, vigilantes, secuestradores, custodios o subalternos.

La pesquisa Fiscalía y Carabineros pudo establecer la participación de integrantes de este grupo en un homicidio consumado y un homicidio frustrado registrados el 14 de febrero de 2024 en playa El Lenguado de Antofagasta, y tres meses después, entre el 7 y 9 de mayo, en el secuestro de dos víctimas que luego fueron ejecutadas en el camino a playa La Rinconada.

Este último caso causó revuelo a nivel nacional, toda vez que ambas víctimas fueron retenidas y torturadas en una vivienda del campamento Cerro Bonito, para luego trasladarlas a las afueras de la ciudad, donde le dispararon a quemarropa, quedando sus cuerpos a un costado del camino, junto a un vehículo incendiado y un mensaje manuscrito.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que el veredicto del TOP confirma que en el campamento Cerro Bonito operó una asociación criminal, con estructura y división de funciones, que tenía como propósito el control territorial del sector para el ejercicio de diversas actividades ilícitas.

“No estamos hablando simplemente de un grupo de delincuentes violentos, sino de un grupo organizado, con permanencia en el tiempo, que obedecía las órdenes de un líder, que actuaba planificadamente y que, en el tiempo, supo proveerse de medios y recursos para perpetrar sus planes, todo lo cual encaja perfectamente con el tipo penal de la asociación criminal”, expuso el persecutor.

Castro Bekios destacó que este grupo mantenía múltiples inmuebles al interior del campamento, los cuales usaba como puntos de reunión, para ocultar productos ilícitos o incluso como casa de torturas, donde retenían a sus víctimas y las forzaban mediante todo tipo de apremios a entregar drogas que mantuvieran en su poder.

“Esto es lo que habría ocurrido con las dos víctimas asesinadas en el camino a La Rinconada, quienes previamente habrían estado secuestradas para conseguir la entrega de una importante cantidad de ketamina. Y eso les valió ser torturadas y luego ejecutadas por los integrantes de este grupo”, agregó.

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