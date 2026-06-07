Luli Moreno en ¿Volverías con tu ex? 2: Quién es y qué edad tiene la reina del fitness y su relación desconocida con Mateucci

07 jun. 2026 - 07:02 hrs.

Nicole Moreno regresa a los realities de la mano de Volverías con tu ex? 2 de Mega revelando por primera vez una relación con Luis Mateucci que nadie sabía. Aquí todo sobre su historia, su carrera y por qué este reencuentro es tan esperado.



Nicole "Luli" Moreno es una de las figuras más icónicas del entretenimiento chileno. Modelo, bailarina, panelista y fisicoculturista reconocida internacionalmente, Luli ha sabido reinventarse constantemente a lo largo de su carrera.

Pero su regreso a los realities en Volverías con tu ex? 2 de Mega viene acompañado de una revelación que nadie esperaba: un romance secreto con Luis Mateucci que comenzó en 2019 y que hasta ahora se había mantenido completamente fuera del radar público.

¿Quién es Nicole "Luli" Moreno?

Nicole Andrea Moreno nació el 22 de agosto de 1987 en Santiago, Chile. Conocida popularmente como "Luli", construyó su carrera como modelo y figura televisiva antes de dar un giro sorprendente hacia el deporte: hoy es una destacada atleta del fitness y fisicoculturismo, reconocida a nivel internacional por sus logros en competencias. Fue Reina del Festival de Viña del Mar en 2016.

Durante los últimos años, Nicole Moreno se había mantenido deliberadamente alejada de los realities y la televisión, enfocada en su carrera deportiva. Su regreso a ¿Volverías con tu ex? 2 representa, por tanto, un acontecimiento televisivo de primer orden.

El romance secreto con Luis Mateucci: la historia que nadie sabía

La confirmación de Nicole Moreno y Luis Mateucci como pareja en ¿Volverías con tu ex? 2 encendió las redes sociales. Los comentarios fueron inmediatos: "¿En qué momento estuvieron juntos?", "¿Cómo que fueron pololos?", "Esta no me la sabía".

Y es que la historia entre ambos se mantuvo completamente en secreto. Todo comenzó en 2019 en un gimnasio, cuando Luis Mateucci se presentó como personal trainer mientras Nicole se preparaba para su primera competencia de fitness. "Me dijo que era personal trainer y yo le conté que me estaba preparando para mi primera competencia. Así comenzamos a entrenar juntos", recuerda Luli.

Lo que partió como una dinámica deportiva tomó otro rumbo al día siguiente: ya estaban viajando juntos a Viña del Mar.

Un amor intenso y reservado

La relación entre Nicole "Luli" Moreno y Luis Mateucci fue tan intensa como reservada. Durante meses compartieron viajes y encuentros en privado. La conexión llegó a tal punto que Nicole viajó a Córdoba, Argentina, para conocer a la familia del trasandino durante las fiestas de Año Nuevo.

Pero las diferencias sobre el rumbo de la relación terminaron por separar sus caminos. Mientras Nicole Moreno buscaba algo más estable y alejado de la exposición mediática, Luis Mateucci reconoció que en ese momento no estaba dispuesto a formalizar. "Ella quería formalizar y tener algo más adulto y aterrizado, y yo no", confesó el argentino.

La pregunta que plantea ¿Volverías con tu ex? 2 para esta dupla es si el encierro en Perú —primero en la selva de Tarapoto y luego en la casa estudio de Pachacamac— puede reavivar lo que ambos sintieron en 2019. Una historia de amor que nació en silencio y que ahora se ventila frente a todo Chile.

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